В Житомире "домашний тиран" избил битой полицейского: фото

Полиция

В Житомире мужчина избил битой участкового полицейского, которому его жена пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В полицию обратилась женщина с заявлением на своего мужа о систематических избиениях.

Участковый пришел к заявительнице на работу, чтобы опросить ее. В этот момент женщина как раз общалась с мужем. Увидев полицейского, мужчина сразу ушел. Однако через несколько минут он вернулся и стал наносить правоохранителю удары битой по голове. После этого злоумышленник скрылся.

Через час его задержали на одной из улиц Житомира.

Начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Деснянский районный суд Киева приговорил несовершеннолетнего жителя столицы к году лишения свободы условно и возмещению морального ущерба в размере 100 тыс грн за избиение товарища.