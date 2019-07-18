В Киеве школьника осудили на год условно за избиение товарища

Суд (фото - pixabay.com)

Деснянский районный суд Киева приговорил несовершеннолетнего жителя столицы к году лишения свободы условно и возмещению морального ущерба в размере 100 тыс грн за избиение товарища. Соответствующее решение суда размещено в Едином реестре судебных решений.

Драка между школьниками произошла в январе 2019 года на стадионе школы № 259 на проспекте Маяковского.

В тексте решения суда говорится, что в ходе вспыхнувшего конфликта школьник нанес товарищу не меньше 17 ударов кулаками по голове и туловищу. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Это относится к телесным повреждениям средней тяжести.

Пострадавший вынужден был в течение 21 дня проходить курс лечения.

В ходе суда несовершеннолетний признал себя виновным и обстоятельства инцидента не отрицал. При этом его родители никак не помогли пострадавшему и не возместили затраты на лечение.

Суд признал школьника виновным в умышленных средней тяжести телесных повреждениях (ч. 1 ст. 122 УК) и приговорил к условному тюремному заключению сроком в один год.

Также суд постановил обязать родителей осужденного оплатить материальный ущерб в размере 2676 грн и моральный ущерб в размере 100 000 грн.

В январе 2019 г пятый президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу.