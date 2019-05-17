В Житомирской области смерч повалил 100 гектаров леса: видео

Фото: zt-lis.gov.ua

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В поселке Городница Новоград-Волынского района Житомирской области ураган-смерч повалил 100 гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Ураган-смерч пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу 16 мая.

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"Более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты", - говорится в сообщении.

Стихия уничтожила разновозрастные лиственные и хвойные насаждения, разрушила теплицы по выращиванию посадочного материала.

"По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба", - отметили в лесном хозяйстве.

Завтра, 18 мая, Житомирская, Винницкая, Ровенская области остаются в зоне риска активных атмосферных процессов. "И, соответственно, опасных. Дожди с грозами, вероятно градом и шквалами, местами - весь запад Украины", - предупредила синоптик Наталья Диденко.