Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 20:34

В Житомирской области смерч повалил 100 гектаров леса: видео

В Житомирской области смерч повалил 100 гектаров леса: видео - Фото
Фото: zt-lis.gov.ua

В областном упрвлении лесного хозяйства говорят о чрезвычайной ситуации местного масштаба

дополнено
Реклама
Реклама

В поселке Городница Новоград-Волынского района Житомирской области ураган-смерч повалил 100 гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Ураган-смерч пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу 16 мая.

Реклама

"Более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты", - говорится в сообщении.

Стихия уничтожила разновозрастные лиственные и хвойные насаждения, разрушила теплицы по выращиванию посадочного материала.

"По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба", - отметили в лесном хозяйстве.

Завтра, 18 мая, Житомирская, Винницкая, Ровенская области остаются в зоне риска активных атмосферных процессов. "И, соответственно, опасных. Дожди с грозами, вероятно градом и шквалами, местами - весь запад Украины", - предупредила синоптик Наталья Диденко.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, лес, деревья, смерч
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 