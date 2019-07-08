В Житомирской области возле кафе расстреляли мужчину

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В селе Руденьки Житомирской области возле местного кафе застрелили мужчину, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел вчера, 7 июля около 22:50. Двое мужчин – один на велосипеде, другой на мотороллере – говорили между собой, а через несколько минут один выстрелил в сторону другого, сообщают очевидцы.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Им оказался 35-летний местный житель. Как уточняет полиция, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Подозреваемый – не местный житель, никто из очевидцев его не знает. После происшествия он скрылся, полиция устанавливает его личность и место нахождения.

За умышленное убийство ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

7 июля сообщалось, что в Одессе мужчина захватил в заложницы двух сотрудник ломбарда.