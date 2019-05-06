В катастрофе самолета в Шереметьево пострадала украинка - МИД

Фото: EPA

В катастрофе российского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот пострадала украинка. Об этом сообщил замглавы Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Укринформ.

"По предварительной информации, (в аварии в аэропорту Шереметьево - ред.) пострадала гражданка Украины", - сказал он.

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По его словам, женщина находится в больнице. Дипломат заверил, что пострадавшая получает всю необходимую медицинскую помощь.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 присутствующих на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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