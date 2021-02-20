В Киеве арестовали водителя, подозреваемого в убийстве пешехода – прокуратура
20.02.2021, 22:20
Фото с места происшествия (источник - facebook.com_kyiv.gp.gov.ua)
Сегодня Печерский суд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого по делу об убийстве пешехода – его арестовали без права внесения залога, сообщает Киевская городская прокуратура.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Подозреваемый оказался водителем Hyundai, азербайджанцем 1992 года рождения. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекшее смерть).
- 19 февраля в столице водитель двумя ударами убил пешехода, подозреваемого через час задержали: видео.
Читайте также: Почти смертельная доза. В Киеве зафиксировали рекордное опьянение за рулем – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Інженер VoIP
Киев • Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев • Ліга Пенсія
Продакт менеджерРазместить вакансию
Киев • ЛІГА:ЗАКОН
Последние новости
Комментарии