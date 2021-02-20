В Киеве арестовали водителя, подозреваемого в убийстве пешехода – прокуратура

Сегодня Печерский суд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого по делу об убийстве пешехода – его арестовали без права внесения залога, сообщает Киевская городская прокуратура.

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Подозреваемый оказался водителем Hyundai, азербайджанцем 1992 года рождения. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекшее смерть).

19 февраля в столице водитель двумя ударами убил пешехода, подозреваемого через час задержали: видео.

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Дарья Мостовая

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