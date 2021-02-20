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В Киеве арестовали водителя, подозреваемого в убийстве пешехода – прокуратура

20.02.2021, 22:20
В Киеве арестовали водителя, подозреваемого в убийстве пешехода – прокуратура - Фото
Фото с места происшествия (источник - facebook.com_kyiv.gp.gov.ua)

Сегодня Печерский суд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого по делу об убийстве пешехода – его арестовали без права внесения залога, сообщает Киевская городская прокуратура.

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Подозреваемый оказался водителем Hyundai, азербайджанцем 1992 года рождения. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекшее смерть). 

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Дарья Мостовая
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