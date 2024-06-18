В Киеве неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся – его разыскивают

Вместе с мужчиной в машине сидела жена, она не пострадала

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, сидевшего в машине с женой, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила полиция Киева.

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О выстреле на улице В. Ярмолы полицейским сообщили по номеру 102 – туда выехали следственно-оперативные группы правоохранителей.

По предварительным данным, к припаркованной на улице машине подошел неизвестный, выстрелил в мужчину и скрылся.

Вместе с мужчиной в автомобиле была и женщина, она не получила ранений, отмечают правоохранители.

Сейчас на месте стрельбы работают профильные службы, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего, а также решается вопрос предоставления правовой квалификации происшествия, заключает Нацпол.

Ведомство не уточняет, какое состояние у мужчины, в которого стреляли.

Фото: Нацполиция

Утром 11 июня в центре Запорожья мужчина четырежды выстрелил в местного чиновника, в результате чего тот скончался в больнице.

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