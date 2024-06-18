У Києві невідомий вистрілив у чоловіка та втік – його розшукують
У Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка, що сидів у машині з дружиною, та втік з місця події. Про це повідомила поліція Києва.
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Про постріл на вулиці В. Ярмоли поліціянтам повідомили за номером 102 – туди виїхали слідчо-оперативні групи правоохоронців.
За попередніми даними, до припаркованої на вулиці машини підійшов невідомий, вистрілив у чоловіка й утік.
Разом з чоловіком в автівці була й жінка, вона не отримала поранень, зауважують правоохоронці.
Наразі на місці стрілянини працюють профільні служби, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника, а також вирішується питання надання правової кваліфікації події, підсумовує Нацпол.
Відомство не уточнює, який стан у чоловіка, у котрого стріляли.
- Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя чоловік чотири рази вистрілив у місцевого посадовця, внаслідок чого той помер у лікарні.
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