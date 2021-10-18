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В Киеве погиб спецпредставитель по Приднестровью. Его нашли мертвым в собственном доме

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 14:08
В Киеве погиб спецпредставитель по Приднестровью. Его нашли мертвым в собственном доме - Фото
Виктор Крыжановский (Фото: сайт сепаратистов Приднестровья)

В Киеве погиб специальный представитель МИД по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский. По предварительным данным, он упал с лестницы в собственном доме, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Полиция сообщила, что 60-летний мужчина погиб 16 октября в частном доме на Осокорках, где жил один. По предварительным данным, он упал с лестницы, а затем вновь поднялся на второй этаж. Позже его без признаков жизни нашла домработница, уточнили в ведомстве.

По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Полиция предварительно квалифицирует инцидент как несчастный случай. Следствие продолжается.

В пресс-службе МИД подтвердили LIGA.net, что речь идет о Крыжановском.

Дипломат работал в МИД Украины с 1992 года. С 2010 года до 2017 года он занимал должность посла Украины в Эстонии. А специальным представителем по вопросам Приднестровья был с 2017 года.

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Елизавета Кумбер
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Виктор Крыжановский киев смерть дипломат гибель осокорки
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