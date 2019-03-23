В Киеве водитель обстрелял авто другого после ДТП

Фото: depositphotos.com

В Киеве после аварии мужчина обстрелял машину другого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полицейских, происшествие произошло вчера вечером. В Печерском районе столицы столкнулись три автомобиля - Kia, Maseratti и Toyota. Все машины двигались по Парковой дороге и столкнулись при въезде на Грушевского.

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Водители начали ругаться, а водитель Maseratti не придумал ничего лучше, как взять в руки оружие. Он обстрелял автомобиль Kia и скрылся с места происшествия, бросив свою машину.

Владелец Kia, 27-летний киевлянин, не пострадал и вызвал полицию. Правоохранители изъяли гильзы и направили их на экспертизу.

Нацполиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Водителю Maseratti теперь грозит до 7-ми лет лишения свободы. Сейчас мужчину пытаются разыскать.