В Киеве задержали боевика "самообороны Крыма" - МВД

Оккупационная администрация наградила его медалью "За возвращение Крыма"

В Киеве задержали жителя Ялты, которого подозревают в участии в "самообороне Крыма" — созданном российскими оккупантами незаконном вооруженном формировании, которое в 2014 году участвовало захвате украинского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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28-летнего уроженца Ялты задержали в рамках расследования уголовного дела по событиям 2014 года в Крыму.

По данным следствия, мужчина вступил в ряды "самообороны Крыма" и с оружием находился на блокпосту при въезде в Ялту. Он вместе с подельниками проверяли документы у граждан, обыскивали транспортные средства. Впоследствии оккупационная администрация наградила его медалью "За возвращение Крыма".

Дома у злоумышленника проведен обыск, в ходе которого изъяли документы и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

В августе 2019 г прокуратура Автономной республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, сообщала, что идентифицировала более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне Крыма".

Вадим Ребрина

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