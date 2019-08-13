Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Самооборона" Крыма. Идентифицировано более тысячи подозреваемых

"Самооборона" Крыма. Идентифицировано более тысячи подозреваемых - Фото
Игорь Поночовный (Фото: Станислав Юрченко/RFE/RL)
13.08.2019, 21:55

Задержаний немного, поскольку подозреваемые не приезжают на территорию, подконтрольную Украине, сказали в прокуратуре АРК

Прокуратура Автономной республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне" Крыма. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, передает Крым.Реалии.

Он добавил, что по "самообороновцам"открыты дела, но задержаний немного, поскольку подозреваемые не приезжают на территорию, подконтрольную Украине.

"Есть единичные случаи, когда лица, которые активно участвовали в оккупации полуострова, едут на территорию материковой части Украины. Здесь органы правопорядка автономии их уже ждут", - сказал заместитель прокурора АРК.

  • Национальная полиция АРК и Севастополя с начала 2019 года объявила в розыск 28 членов "самообороны" Крыма.
  • "Самооборона" Крыма появилась накануне незаконной аннексии полуострова и помогала российской оккупации. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю "парламент" полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.
  • Правозащитники неоднократно заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор не раскрыта.

Читайте также: Постпред Зеленского: оккупантам воду не дадим

Напишите нам
Игорь Поночовный Крым самооборона Крыма
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 