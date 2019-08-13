"Самооборона" Крыма. Идентифицировано более тысячи подозреваемых

Игорь Поночовный (Фото: Станислав Юрченко/RFE/RL)

Прокуратура Автономной республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне" Крыма. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, передает Крым.Реалии.

Он добавил, что по "самообороновцам"открыты дела, но задержаний немного, поскольку подозреваемые не приезжают на территорию, подконтрольную Украине.

"Есть единичные случаи, когда лица, которые активно участвовали в оккупации полуострова, едут на территорию материковой части Украины. Здесь органы правопорядка автономии их уже ждут", - сказал заместитель прокурора АРК.

Национальная полиция АРК и Севастополя с начала 2019 года объявила в розыск 28 членов "самообороны" Крыма.

"Самооборона" Крыма появилась накануне незаконной аннексии полуострова и помогала российской оккупации. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю "парламент" полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

Правозащитники неоднократно заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор не раскрыта.

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