"Самооборона" Крыма. Идентифицировано более тысячи подозреваемых

Прокуратура Автономной республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне" Крыма. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, передает Крым.Реалии.
Он добавил, что по "самообороновцам"открыты дела, но задержаний немного, поскольку подозреваемые не приезжают на территорию, подконтрольную Украине.
"Есть единичные случаи, когда лица, которые активно участвовали в оккупации полуострова, едут на территорию материковой части Украины. Здесь органы правопорядка автономии их уже ждут", - сказал заместитель прокурора АРК.
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