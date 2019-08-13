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Постпред Зеленского: Вода в Крыму есть, оккупантам воду не дадим

Постпред Зеленского: Вода в Крыму есть, оккупантам воду не дадим - Фото
Антон Кориневич (Фото: скриншот из видео Телеканал Прямий/Youtube)
13.08.2019, 10:24

Претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют никаких оснований, считает постпред президента в оккупированном Крыму

Государство-оккупант само должно отвечать за обеспечение оккупированной территории необходимыми ресурсами, заявил на своей странице в Facebook постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

"Все претензии государства-оккупанта не днепровскую воду не имеют никакого правового или международно-правового основания", - заявил постпред.

Кориневич оценил пожелания чиновников оккупационной власти РФ в Крыму, о которых сообщают СМИ, начать переговоры о поставках на полуостров воды из Украины.

Постпред напомнил, что Крым - территория Украины, поэтому любые международные вопросы, связанные с ним, может ставить только Украина.

По всем расчетам пресной воды в Крыму хватает для потребностей населения, сообщил Кориневич. Он отметил, что река Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала ее русло. Перекрыт был канал, который находится на украинской территории.

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Крым антон кориневич
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