В Киеве задержали криминального авторитета "Деда". Его уже трижды выдворяли из Украины
В Киеве задержали криминального авторитета "Деда" из Армении, которого уже трижды выдворяли из Украины. Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции, обещая депортировать "Деда" в четвертый раз.
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Там говорят, что неоднократно судимый мужчина, имя которого не называют, имеет существенные связи с криминалитетом. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей. Там, по информации полиции, имел статус так называемого смотрящего.
В феврале 2019 года суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в страну, его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет.
Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. "Через месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника", – говорится в сообщении.
Третье выдворение состоялось в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину.
18 июня правоохранители задержали "Деда" в Киеве. Он попал в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.
По решению суда "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующим принудительным выдворением.
- В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".
- В феврале 2021-го впервые в Украине о подозрении сообщили вору в законе и его двум смотрящим.
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