В киевском вузе советник ректора продавала дипломы – СБУ
Служба безопасности заявила о разоблачении советницы ректора одного из столичных вузов на торговле дипломами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, спецслужба заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений.
По информации СБУ, советник ректора за взятки гарантировала получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.
Правоохранители заявляют, что задержали чиновницу в Киеве во время получения очередной части взятки.
По данным следствия, чиновница наладила коррупционную схему – за деньги она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы.
Размер взятки стартовал с $1500.
Сотрудники СБУ заявляют, что задокументировали несколько фактов передачи взяток.
Задержанной сообщили о подозрении по статье о подкупе должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
- 15 июля правоохранители заявили о задержании профессора Ровенской медицинской академии на взятке в размере 33 000 грн за поступление в вуз.
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