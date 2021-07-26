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В киевском вузе советник ректора продавала дипломы – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 21:55
В киевском вузе советник ректора продавала дипломы – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении советницы ректора одного из столичных вузов на торговле дипломами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, спецслужба заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений.

По информации СБУ, советник ректора за взятки гарантировала получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Правоохранители заявляют, что задержали чиновницу в Киеве во время получения очередной части взятки.

По данным следствия, чиновница наладила коррупционную схему – за деньги она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы.

Размер взятки стартовал с $1500.

Сотрудники СБУ заявляют, что задокументировали несколько фактов передачи взяток.

Задержанной сообщили о подозрении по статье о подкупе должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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коррупция сбу взятка вуз
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