В киевской мэрии положили в карман 12 млн, выделенных на оцифровку документов – СБУ
Специалисты Службы безопасности Украины уличили чиновников КГГА в коррупционных схемах на 12 млн грн с тендерными закупками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Чиновники воровали средства, выделенные на оцифровку документации об объектах недвижимости, говорится в сообщении. По предварительным оценкам, в результате бюджет потерял 12 млн грн.
Правоохранители убеждены, что к организации схемы причастны минимум три учреждения:
- Департамент коммунальной собственности Киева (в структуре КГГА);
- КП Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации";
- Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".
По данным СБУ, схема заключалась в махинациях с тендерами: чиновники якобы отдали победу своему кандидату на 40 млн грн без конкурса, а их вероятные сообщники продавали услуги по завышенным ценам.
"Это позволило злоумышленникам положить 20 млн грн в собственные карманы", – говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители провели 16 обысков. Планируются судебно-экономическая и компьютерно-техническая экспертизы.
- 7 октября в СБУ заявили, что разоблачили на системной коррупции руководителя одного из департаментов КГГА: он якобы требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса.
- 14 октября СБУ раскрыла коррупционную схему в ГК "Укроборонпром". По данным правоохранителей, руководство одного из предприятий занималось растратой бюджетных средств при закупке запчастей к бронетехнике.
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