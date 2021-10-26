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В киевской мэрии положили в карман 12 млн, выделенных на оцифровку документов – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 12:46
В киевской мэрии положили в карман 12 млн, выделенных на оцифровку документов – СБУ - Фото
СБУ уличила чиновников КГГА в коррупции (Фото: пресс-служба СБУ)

Специалисты Службы безопасности Украины уличили чиновников КГГА в коррупционных схемах на 12 млн грн с тендерными закупками.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Чиновники воровали средства, выделенные на оцифровку документации об объектах недвижимости, говорится в сообщении. По предварительным оценкам, в результате бюджет потерял 12 млн грн.

СБУ уличила чиновников КГГА в коррупции (Фото: пресс-служба СБУ)

Правоохранители убеждены, что к организации схемы причастны минимум три учреждения:

  • Департамент коммунальной собственности Киева (в структуре КГГА);
  • КП Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации";
  • Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".

По данным СБУ, схема заключалась в махинациях с тендерами: чиновники якобы отдали победу своему кандидату на 40 млн грн без конкурса, а их вероятные сообщники продавали услуги по завышенным ценам.

СБУ уличило чиновников КГГА в коррупции (Фото: пресс-служба СБУ)

"Это позволило злоумышленникам положить 20 млн грн в собственные карманы", – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители провели 16 обысков. Планируются судебно-экономическая и компьютерно-техническая экспертизы.

Читайте также: Коррупционные схемы КГГА могут стоить киевлянам 10 млрд грн ежегодно – ГБР

Елизавета Кумбер
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