В киевской мэрии положили в карман 12 млн, выделенных на оцифровку документов – СБУ

Специалисты Службы безопасности Украины уличили чиновников КГГА в коррупционных схемах на 12 млн грн с тендерными закупками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновники воровали средства, выделенные на оцифровку документации об объектах недвижимости, говорится в сообщении. По предварительным оценкам, в результате бюджет потерял 12 млн грн.

Правоохранители убеждены, что к организации схемы причастны минимум три учреждения:

Департамент коммунальной собственности Киева (в структуре КГГА);

КП Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации";

Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".

По данным СБУ, схема заключалась в махинациях с тендерами: чиновники якобы отдали победу своему кандидату на 40 млн грн без конкурса, а их вероятные сообщники продавали услуги по завышенным ценам.

"Это позволило злоумышленникам положить 20 млн грн в собственные карманы", – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители провели 16 обысков. Планируются судебно-экономическая и компьютерно-техническая экспертизы.

7 октября в СБУ заявили, что разоблачили на системной коррупции руководителя одного из департаментов КГГА: он якобы требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса.

14 октября СБУ раскрыла коррупционную схему в ГК "Укроборонпром". По данным правоохранителей, руководство одного из предприятий занималось растратой бюджетных средств при закупке запчастей к бронетехнике.

Читайте также: Коррупционные схемы КГГА могут стоить киевлянам 10 млрд грн ежегодно – ГБР

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.