UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Контрразведка разоблачила коррупционную схему на предприятии Укроборонпрома – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 12:31
СБУ: Контрразведка разоблачила коррупционную схему на предприятии Укроборонпрома – фото - Фото
СБУ раскрыла коррупционную схему в Укроборонпроме (Фото: пресс-служба СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о раскрытии коррупционной схемы в ГК "Укроборонпром". Руководство одного из предприятий, которое входит в структуру концерна, якобы занималось растратой бюджетных средств при закупке запчастей к бронетехнике, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, сообщили в ведомстве. В СБУ утверждают, что должностные лица военного представительства Минобороны "закрывали" на происходящее глаза.

СБУ раскрыла коррупционную схему в Укроборонпроме (Фото: пресс-служба СБУ)

СБУ провела обыски на госпредприятии во Львовской области и в помещениях у подозреваемых. У госслужащих нашли документацию, подтверждающую коррупционную деятельность, отметили в ведомстве. Также спецслужбы обнаружили партию некачественных запчастей к бронетехнике, которая, по предварительной оценке военных экспертов, не соответствовала указанным в тендерной закупке требованиям.

СБУ раскрыла коррупционную схему в Укроборонпроме (Фото: пресс-служба СБУ)

Открыто дело по статье о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Следствие продолжается. 

  • 28 сентября СБУ задержала бывшего топ-чиновника Киевского бронетанкового завода, который занимал должность в течение 2014 года. По информации спецслужб, он "коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн", а после сбежал на оккупированные территории.
  • 7 октября в СБУ заявили, что разоблачили на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации. Чиновник якобы требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса.

Читайте также: Укроборонпром подписал с компаниями США соглашений на $2,5 млрд

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция сбу укроборонпром растрата контрразведка схема
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 