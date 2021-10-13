СБУ: Контрразведка разоблачила коррупционную схему на предприятии Укроборонпрома – фото

Контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о раскрытии коррупционной схемы в ГК "Укроборонпром". Руководство одного из предприятий, которое входит в структуру концерна, якобы занималось растратой бюджетных средств при закупке запчастей к бронетехнике, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, сообщили в ведомстве. В СБУ утверждают, что должностные лица военного представительства Минобороны "закрывали" на происходящее глаза.

СБУ провела обыски на госпредприятии во Львовской области и в помещениях у подозреваемых. У госслужащих нашли документацию, подтверждающую коррупционную деятельность, отметили в ведомстве. Также спецслужбы обнаружили партию некачественных запчастей к бронетехнике, которая, по предварительной оценке военных экспертов, не соответствовала указанным в тендерной закупке требованиям.

Открыто дело по статье о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Следствие продолжается.

28 сентября СБУ задержала бывшего топ-чиновника Киевского бронетанкового завода, который занимал должность в течение 2014 года. По информации спецслужб, он "коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн", а после сбежал на оккупированные территории.

7 октября в СБУ заявили, что разоблачили на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации. Чиновник якобы требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса.

Читайте также: Укроборонпром подписал с компаниями США соглашений на $2,5 млрд

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.