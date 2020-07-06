В Кировоградской области с рельсов сошел грузовой поезд: фото
По предварительным данным, локомотив "самовольно покатился" во время стоянки
Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области. Об этом сообщает Думская.
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По предварительным данным, локомотив "самовольно покатился" во время стоянки. Во время аварии машиниста и его помощника в кабине не было, пишет издание.
Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и съехала с насыпи. Никто не пострадал, сообщило издание.
Железнодорожники выясняют причину происшествия.
По данным Думской, в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо ТЧ-7 Знаменка.
Ни в Укрзализныце, ни в ГСЧС инцидент пока не комментировали.
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