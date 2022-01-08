UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Китае российский самолет загорелся и развалился на части – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 21:03
В Китае российский самолет загорелся и развалился на части – фото, видео - Фото
Российский самолет (Фото - FATIII Aviation)

В Китае российский самолет загорелся, а после тушения развалился на части. Об этом сообщает ChinaNews.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 8 января в международном аэропорту Ханчжоу Сяошань загорелся грузовой самолет Аэрофлота. Во время его запуска в салоне возник пожар. В самолете было около 20 тонн груза (какого именно – не уточняется) и около 26 тонн авиационного топлива.

Самолет 4B6534 из Ханчжоу должен был лететь в Новосибирск.

После возгорания на место прибыли пожарные и скорая помощь. Восемь членов экипажа были спасены и эвакуированы. Начато расследование причин пожара.

FATIII Aviation публикуют полученные от очевидца фото последствий пожара, на которых видно, что самолет развалился на несколько частей.

В Китае российский самолет загорелся и развалился на части – фото, видео

В Китае российский самолет загорелся и развалился на части – фото, видео

В Китае российский самолет загорелся и развалился на части – фото, видео
  • 22 сентября 2021-го возле Хабаровска разбился самолет АН-26, на борту которого находились шесть членов экипажа – все они погибли.
  • 24 сентября в России на Камчатке разбился вертолет Ка-27, принадлежавший ФСБ РФ. На борту было пять человек – никто не выжил.
  • 10 октября в Татарстане (РФ) разбился легкомоторный самолет L-410. В результате крушения погибли 16 человек, шестеро пострадали.

Смотрите также: В России горел строящийся военный корабль "Проворный": видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай самолет пожар аэропорт Новосибирск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 