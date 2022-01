В Китае российский самолет загорелся и развалился на части – фото, видео

В Китае российский самолет загорелся, а после тушения развалился на части. Об этом сообщает ChinaNews.

Сегодня, 8 января в международном аэропорту Ханчжоу Сяошань загорелся грузовой самолет Аэрофлота. Во время его запуска в салоне возник пожар. В самолете было около 20 тонн груза (какого именно – не уточняется) и около 26 тонн авиационного топлива.

Самолет 4B6534 из Ханчжоу должен был лететь в Новосибирск.

После возгорания на место прибыли пожарные и скорая помощь. Восемь членов экипажа были спасены и эвакуированы. Начато расследование причин пожара.

A cargo plane caught fire at #Hangzhou Xiaoshan International Airport at 4:40am today. The fire happened in the cabin when the plane was taxiing. 8 crew members were rescued from the plane. pic.twitter.com/sW31etaWoX