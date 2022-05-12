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В Китае самолет выкатился за полосу и загорелся: видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 06:50
В Китае самолет выкатился за полосу и загорелся: видео - Фото
Фото: Twitter

В четверг, 12 мая, в аэропорту города Чунцин в Китае пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся. Более 40 человек пострадали и были госпитализированы, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление авиакомпании Tibet Airlines в китайской соцсети Weibo.

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В общей сложности на борту Airbus A319 было 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Всех успели эвакуировать.

Авиакомпания, являющаяся "дочкой" национального китайского перевозчика Air China, объяснила аварию определенными "отклонениями", не вдаваясь в подробности.

Самолет должен был выполнить рейс из Чунцина на юго-западе Китая в Нинчу в Тибете.

Андрей Водяный
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Китай авиакатастрофа самолет
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