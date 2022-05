В Китае самолет выкатился за полосу и загорелся: видео

В четверг, 12 мая, в аэропорту города Чунцин в Китае пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся. Более 40 человек пострадали и были госпитализированы, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление авиакомпании Tibet Airlines в китайской соцсети Weibo.

В общей сложности на борту Airbus A319 было 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Всех успели эвакуировать.

Tibet Airlines TV9833/A319/B-6425 from Chongqing to Nyingchi was on fire during take-off this morning, details still not known. CKG/ZUCK closed for now. pic.twitter.com/CPL47fmfVk