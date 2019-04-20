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20.04.2019, 17:37

В Краматорске с корью госпитализированы 24 человека

В Краматорске с корью госпитализированы 24 человека - Фото
Корь Фото: depositphotos.com

Среди больных - четверо детей

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Четверо детей и 20 взрослых с подтвержденным диагнозом корь госпитализированы в медучреждения Краматорска, сообщил в Facebook глава Донецкой ОГА Александр Куць.

У детей состояние среднее, одного ребенка отпустили домой, поскольку болезнь протекает в легкой форме.

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Куць уточняет, что дети учатся в разных школах и после их проверки оказалось, что 78 детей в учебных заведениях – без прививок.

Сейчас проверяются другие учебные заведения города.

Глава ОГА отмечает, что вакцины – есть.

15 апреля сообщалось, что в Украине за неделю заболели 2 279 человек, из них 1204 – взрослых и 1075 – детей. Уровень заболеваемости по стране продолжает расти. 

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Теги: краматорск, корь
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