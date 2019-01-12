В Краматорске ВАЗ столкнулся с рейсовым автобусом: погибла семья

Фото: пресс-служба полиции

В Краматорске ВАЗ 2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии погибли семья из троих человек, пассажиры ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Авария произошла сегодня около 11:00. 61-летний водитель ВАЗ не справился с управлением.

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Пассажиры легкового автомобиля погибли на месте, еще одна женщина – в реанимации в тяжелом состоянии, а водитель получил телесные повреждения.

20 пассажиров автобуса в результате ДТП не пострадали.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗа не выбрал безопасный скоростной режим. По факту происшествия открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

11 января в Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль.