В Кривом Роге депутата райсовета и полицейского будут судить за вымогательство $160 000

23 июня в Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемых, которые предположительно "выбивали" несуществующие долги с граждан

В Кривом Роге за вымогательство $160 000 будут судить троих подозреваемых, в том числе полицейского и депутата райсовета. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, дело направлено в Саксаганский райсуд Кривого Рога.

В МВД напоминают, что 23 июня в Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемых, которые предположительно "выбивали" несуществующие долги с граждан.

Сообщалось, что были задержаны организатор и двое участников группы во время передачи части средств – $40 000. Им сообщили о подозрении в вымогательстве.

Отмечалось, что у потерпевшего, которому неоднократно угрожали расправой и уничтожением имущества, требовали $160 000, которые тот якобы кому-то должен.

В случае доказательства вины подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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Наталия Медведева

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