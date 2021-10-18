В Кривом Роге нашли мертвым брата мэра Павлова, который погиб два месяца назад

В Кривом Роге нашли мертвым Андрея Павлова, 42-летнего брата покойного мэра города Константина Павлова. Об этом LIGA.net сообщили три источника в МВД.

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Официально полиция Днепропетровской области сообщает, что устанавливает обстоятельства смерти 42-летнего мужчины в Кривом Роге.

Тело погибшего обнаружил в одной из квартир в Центрально-Городском районе города знакомый, который приехал его навестить. За день до этого пострадавший якобы жаловался на проблемы со здоровьем. Он, по словам знакомого, позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда тот приехал, мужчина был уже мертв.

"По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", – говорится в сообщении.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

15 августа 2021-го Константин Павлов был найден мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривало три версии его смерти.

В начале сентября в полиции сообщили, что версии об убийстве и инсценировке самоубийства Павлова опровергнуты. Сейчас полиция рассматривает версию о суициде, но не отбрасывает вероятность доведения до суицида.

Вадим Ребрина

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