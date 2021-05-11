В Крыму российские оккупанты во время обыска убили человека

В оккупированном Крыму, в симферопольском поселке Дубки силовики ФСБ РФ по время обыска убили уроженца Узбекистана Наби Рахимова. Он якобы оказал сопротивление при задержании. Об этом Гратам сообщил адвокат Ислям Велиляев.

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Люди, живущие по соседству, рассказали правозащитникам из Крымской солидарности, что недостроенный дом, где работал Рахимов, брали штурмом, были слышны выстрелы. Жители поселка говорят, что из дома вывезли труп человека.

Адвокату Велиляеву сотрудники полиции сообщили, что Рахимов якобы сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия, и был застрелен. Оккупанты открыли дело дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Утром силовики оккупантов приезжали с обыском в дом, где жил Рахимов вместе с женой и двумя детьми 11 и 15 лет. После обыска супругу мужчины Сахибу Бурханову увезли в отделение по вопросам миграции. По словам представителя службы, ей будет выписан административный протокол, но по какому делу, неизвестно. Также неизвестно, в рамках какого дела были проведены обыски.

Владельца дома, где убили Рахимова, Сейдамета Гафарова задержали. Очевидцы говорят, что его насильно затолкали в машину оперативники ФСБ.

Украинская прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту проведения незаконных обысков и задержания представителей крымскотатарского народа.

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Вадим Ребрина

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