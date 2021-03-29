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В Севастополе 66-летнюю украинку оккупанты приговорили к 12 годам заключения "за шпионаж"

29.03.2021, 16:44
В Севастополе 66-летнюю украинку оккупанты приговорили к 12 годам заключения
Галина Довгополая (Фото: Крымская правозащитная группа)

В Севастополе оккупанты приговорили 66-летнюю украинку Галину Довгополую к 12 годам лишения свободы "за шпионаж". Об этом сообщили Крымская правозащитная группа и украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Оккупанты обвинили Довгополую в "госизмене" и отправляют ее на 12 лет в колонию общего режима, с ограничением свободы на год.

Российские оккупанты заявили, что Довгополая собирала и передавала украинской разведке сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота, которые "раскрывают сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время".

"Приговор" Довгополой вынес оккупант, гражданин России Игорь Кожевников – бывший судья Заднепровского районного суда Смоленска. Этот же Кожевников "приговорил" к 14-ти годам украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова.

Оккупанты принимали свое решение в закрытом режиме из-за "государственной тайны".

По данным, Крымской правозащитной группы, Довгополую задержали в ноябре 2019 года в Севастополе – по версии ФСБ РФ, она якобы "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера" по заданию ГУР МОУ. Довгополую отвезли в Москву, держали там в тюрьме Лефортово, потом вернули в Крым.

  • 10 марта в оккупированном Крыму российские силовики схватили двух жителей полуострова, которые присутствовали на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе – среди них был и Есипенко.
  • 16 марта ФСБ РФ задержала Владислава Есипенко, обвинив его в подготовке "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

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Наталия Медведева
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Крым политзаключенные Галина Довгополая
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