В Севастополе 66-летнюю украинку оккупанты приговорили к 12 годам заключения "за шпионаж"
В Севастополе оккупанты приговорили 66-летнюю украинку Галину Довгополую к 12 годам лишения свободы "за шпионаж". Об этом сообщили Крымская правозащитная группа и украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Оккупанты обвинили Довгополую в "госизмене" и отправляют ее на 12 лет в колонию общего режима, с ограничением свободы на год.
Российские оккупанты заявили, что Довгополая собирала и передавала украинской разведке сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота, которые "раскрывают сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время".
"Приговор" Довгополой вынес оккупант, гражданин России Игорь Кожевников – бывший судья Заднепровского районного суда Смоленска. Этот же Кожевников "приговорил" к 14-ти годам украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова.
Оккупанты принимали свое решение в закрытом режиме из-за "государственной тайны".
По данным, Крымской правозащитной группы, Довгополую задержали в ноябре 2019 года в Севастополе – по версии ФСБ РФ, она якобы "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера" по заданию ГУР МОУ. Довгополую отвезли в Москву, держали там в тюрьме Лефортово, потом вернули в Крым.
- 10 марта в оккупированном Крыму российские силовики схватили двух жителей полуострова, которые присутствовали на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе – среди них был и Есипенко.
- 16 марта ФСБ РФ задержала Владислава Есипенко, обвинив его в подготовке "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".
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