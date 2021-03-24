"Надевали на голову что-то, подключали ток". Задержанного в Крыму украинца пытали – Грати

Задержанного в Крыму украинца Владислава Есипенко два дня пытали при помощи электричества, чтобы получить нужные показания – россияне хотели, чтобы тот признал свою вину в проведении "подрывной деятельности" и озвучил это в интервью российскому телеканалу. Об этом пишет издание Ґрати со ссылкой на источники в СИЗО Симферополя.

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Как стало известно, эти показания Есипенко в итоге все же дал.

"Есипенко надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда он привыкал. Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью Крым 24", – рассказал в Facebook журналист Ґрат Антон Наумлюк.

По его словам, "пытали в крымском ФСБ всегда – начиная с Сенцова и Афанасьева, пытали Сашу Костенко, Захтея, Панова, Ибрахимджона Мирпоччаева и многих безымянных мусульман".

В интервью Есипенко "заявил", что перевозил в своей машине взрывное устройство и отправлял снятые в Крыму видео в Службу внешней разведки Украины, а также в редакцию издания "Радио Свобода". После того, как эти "показания" были опубликованы, Есипенко отказался свидетельствовать дальше, сославшись на 51 статью конституции РФ.

Сейчас, по словам Науменко, Владислава "уже две недели прячут от независимых адвокатов и даже не привезли в суд на апелляцию по аресту".

10 марта 2021 года в оккупированном Крыму российские силовики схватили двух жителей полуострова, которые присутствовали на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе – среди них был и Есипенко.

16 марта ФСБ РФ задержала Есипенко, обвинив его в подготовке "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

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Дарья Мостовая

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