Акция у памятника Шевченко в Крыму. ФСБ обвинила задержанного в работе на разведку Украины

В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко и обвиняет его в подготовке "подрывных акций в интересах украинских спецслужб". Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

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Там говорят, что Есипенко якобы "осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей" на территории Крыма.

В его автомобиле оккупанты якобы обнаружили самодельное взрывное устройство. Есипенко, по словам россиян, признался, что собирал информацию в интересах Службы внешней разведки (СВР). Взрывное устройство он якобы хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

Есипенко задержали 10 марта вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко после возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Симферополе 9 марта.

Павленко отвезли домой, где более восьми часов проводили обыск. Есипенко увезли в неизвестном направлении. 12 марта стало известно, что он находится в ИВС Симферополя.

Жена Есипенко сообщила, что ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия), УК РФ. Его арестовали до 11 мая.

Издание Ґрати сообщает, что на Есипенко обратили внимание, когда он снимал акцию у памятника Шевченко. Оккупанты утверждают, что Есипенко — гражданин РФ. По данным издания, в 2014 году он с семьей покинул Крым, однако имеет российский паспорт.

Когда независимый адвокат попытался попасть к арестованному Есипенко в СИЗО, сотрудники ФСБ заявили, что он отказался от защитника.

Корреспондент LIGA.net пытался получить комментарий по задержанию Есипенко в СВР, но там на телефонный звонок не ответили.

10 марта посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Крыму Россия продолжает преследовать и сажать в тюрьмы выступающих против оккупации, и до окончания агрессии еще далеко.

Страна-агрессор Россия, захватившая украинский Крым, считает "нелегитимными" попытки Украины вернуть полуостров и расценивает их как "угрозу агрессии" против РФ.

Вадим Ребрина

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