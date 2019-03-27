В Марганце депутат от Батькивщины устроил стрельбу в кафе - СМИ

Александр Бондаренко (фото - stopcor.org)

26 марта в одном из кафе Марганца Днепропетровской области депутат городского совета, глава городской организации партии Батькивщина Александр Бондаренко открыл стрельбу. Об этом сообщает издание Стоп коррупции.

При этом на замечание работников заведения мужчина никак не реагировал. Хотя позже сами они стали утверждать, что он порядок не нарушал.

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В полиции Днепропетровской области подтвердили информацию о хулиганских действиях в кафе Марганца.

Там сообщили, что по факту этих действий открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК.

"Полицейские установили и опросили мужчину, причастного к хулиганским действиям. Также были опрошены свидетели происшествия. С места преступления изъят пистолет Форт-12", - сказано в сообщении.

В комментарии LIGA.net на уточняющий вопрос корреспондента, какие именно действия совершил мужчина, в пресс-службе полиции ответили: "Полиция отреагировала на сообщение о стрельбе в кафе". Однако для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что была стрельба, полиция должна провести ряд экспертиз, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Батькивщины пообещали прокомментировать эту информацию позже.