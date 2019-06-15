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15.06.2019, 19:14

В Мариуполе открыли Центр разминирования ГСЧС

В Мариуполе открыли Центр разминирования ГСЧС - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Он предназначен для комплексного решения задач по пиротехнических работам и подводному разминированию

Сегодня в Мариуполе открыли Центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, предназначенный для комплексного решения задач по пиротехнических работам и подводному разминированию. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Центре служат 67 человек, из которых сформированы отделение проверки качества разминирования, три группы пиротехнических работ для Мариуполя и Славянска, группы специальных пиротехнических работ в составе отделений подводного разминирования (морского и речного), а также отделения специальных взрывных работ.

Центр обеспечен двумя пиротехническими машинами тяжелого типа, четырьмя пиротехническими машинами легкого типа, восемью оперативно-пиротехническими машинами, одной водолазной оперативно-пиротехнической машиной, бульдозером на гусеничном ходу типа ИМР-2, средствами поиска ВНП на глубину до 0,5, 3 и 6 метров, комплектами дистанционного перемещения ВНП, средствами индивидуальной защиты (бронешлемы, бронежилеты, очки, тактические костюмы легкого типа и типа EOD-9), а также другим специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.

Отмечается, что на базе реконструированного здания предполагается разместить медико-санитарную часть.

25 апреля Верховная Рада разрешила использовать средства доноров для разминирования в Донбассе.

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Теги: ГСЧС, мариуполь, разминирование
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