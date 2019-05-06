В Мариуполе погибли дети под обвалившейся насыпью песка

Фото: dn.dsns.gov.ua

В Мариуполе в результате обвала насыпи песка погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы ГСЧС в Донецкой области.

Инцидент произошел вчера, 5 мая, в 22:26 на перекрестке улице Очаковская и переулок Песчаный. "На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка", - уточнили в пресс-службе.

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Спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших изъяли до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

1 мая вблизи села Весняное Николаевской области на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, в результате чего он погиб.