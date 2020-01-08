Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В МАУ назвали имена пилотов разбившегося самолета

В МАУ назвали имена пилотов разбившегося самолета - Фото
Место крушения самолета (Фото: Ruhollah Vahdati/EPA)
08.01.2020, 10:31

В авиакомпании не предполагают ошибку экипажа, учитывая его опыт

Имена пилотов самолета, разбившегося в Иране, назвал вице-президент авиакомпании МАУ по летной работе Игорь Сосновский сегодня на брифинге в аэропорту Борисполь.

Командиром судна был Владимир Гапоненко, вторым пилотом - Сергей Хоменко, также на борту для усиления экипажа присутствовал летный инструктор Алексей Наумкин.

Сосновский подчеркнул, что у Гапоненко и Наумкина было более 10000 часов налета. По его словам, учитывая опыт пилотов, ошибку экипажа в МАУ не предполагают.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737 рейса PS 752.
  • В авиакатастрофе погибли 11 украинцев.

LIGA.net ведет хронику катастрофы.

Напишите нам
Иран авиакатастрофа мау
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 