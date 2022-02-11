В НАТО согласовали размещение войск в Румынии, Болгарии и Словакии – Süddeutsche Zeitung

На этой неделе 30 стран-членов НАТО письменно утвердили решение разместить военные контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии. Это связано со стягиванием Россией войск к границе с Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung.

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Планируется, что договоренности союзников будут подтверждены 16 февраля на встрече министров обороны стран НАТО, после чего о решении объявят официально. Планы могут быть реализованы уже этой весной.

Уточняется, что дополнительные контингенты могут предоставить США и Франция.

Сейчас "основные военные контингенты" размещены в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Подчеркивается, что многонациональных войск в Восточной Европе не было до оккупации Россией Крыма и Донбасса.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг посещает авиабазу Альянса в аэропорту им. Когэлничану, недалеко от черноморского города Констанца в Румынии.

7 февраля 2022 года сообщалось, что НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны.

Затем в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных совместных военных учений.

10 февраля Столтенберг подчеркивал, что помимо боевых контингентов НАТО в Польше и странах Балтии аналогичные подразделения могут появиться и в Румынии – на побережье Черного моря.

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Яна Катасонова

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