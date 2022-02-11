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В НАТО согласовали размещение войск в Румынии, Болгарии и Словакии – Süddeutsche Zeitung

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 13:14
В НАТО согласовали размещение войск в Румынии, Болгарии и Словакии – Süddeutsche Zeitung - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - ЕРА)

На этой неделе 30 стран-членов НАТО письменно утвердили решение разместить военные контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии. Это связано со стягиванием Россией войск к границе с Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung.

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Планируется, что договоренности союзников будут подтверждены 16 февраля на встрече министров обороны стран НАТО, после чего о решении объявят официально. Планы могут быть реализованы уже этой весной.

Уточняется, что дополнительные контингенты могут предоставить США и Франция.

Сейчас "основные военные контингенты" размещены в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Подчеркивается, что многонациональных войск в Восточной Европе не было до оккупации Россией Крыма и Донбасса.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг посещает авиабазу Альянса в аэропорту им. Когэлничану, недалеко от черноморского города Констанца в Румынии.

  • 7 февраля 2022 года сообщалось, что НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны. 
  • Затем в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных совместных военных учений.
  • 10 февраля Столтенберг подчеркивал, что помимо боевых контингентов НАТО в Польше и странах Балтии аналогичные подразделения могут появиться и в Румынии – на побережье Черного моря.

Читайте также: Столтенберг: Для НАТО было бы безответственно не реагировать на российскую эскалацию

Яна Катасонова
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