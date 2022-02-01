Столтенберг: Для НАТО было бы безответственно не реагировать на российскую эскалацию
Для НАТО было бы безответственно не реагировать на долговременное наращивание войск России на границах Украины. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post.
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Интервьюер процитировал недавнее высказывание президента Владимира Зеленского о том, что чрезмерное завышение угрозы российского вторжения ведет к панике и дорого обходится экономике Украины, и спросил, нет ли здесь противоречия с позицией НАТО.
Генсек НАТО ответил, что Альянс обязан реагировать в тех случаях, когда возникает угроза для его членов и его союзников. Он напомнил, что Россия не только сконцентрировала значительные военные силы на границе Украины, но и перебрасывает сейчас войска в Беларусь, а также выдвигала недвусмысленные требования к США и НАТО с целью снизить оборонительный потенциал стран Восточной Европы.
"Если бы НАТО не реагировало на все это должным образом, были бы все основания упрекать нас в пассивности", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО не считает, что стоит говорить о "чрезмерном завышении угрозы". Продолжаются переговоры Запада с Россией, и хотя они пока не дали удовлетворительного результата, именно благодаря им сохраняются основания для оптимизма.
При этом он подчеркивает, что и преуменьшать угрозу не следует. У России, напомнил Столтенберг, есть опыт использования военных учений для вторжения, как это было в 2014 году в Крыму и на Донбассе, Россия также не дала приемлемых объяснений, почему нынешняя долговременная и нарастающая концентрация ее войск на границе с Украиной не должна рассматриваться последней как угроза.
Столтенберг еще раз сказал, что у Запада нет уверенности в том, каковы действительные намерения Кремля и какой сценарий развития событий выберет лидер РФ Владимир Путин, поэтому приходится готовить ответы на любые варианты.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В частности, Альянс потребовал от России вывести ее войска из Украины, Молдовы и Грузии.
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