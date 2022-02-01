UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг: Для НАТО было бы безответственно не реагировать на российскую эскалацию

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 10:06
Столтенберг: Для НАТО было бы безответственно не реагировать на российскую эскалацию - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Для НАТО было бы безответственно не реагировать на долговременное наращивание войск России на границах Украины. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Интервьюер процитировал недавнее высказывание президента Владимира Зеленского о том, что чрезмерное завышение угрозы российского вторжения ведет к панике и дорого обходится экономике Украины, и спросил, нет ли здесь противоречия с позицией НАТО. 

Генсек НАТО ответил, что Альянс обязан реагировать в тех случаях, когда возникает угроза для его членов и его союзников. Он напомнил, что Россия не только сконцентрировала значительные военные силы на границе Украины, но и перебрасывает сейчас войска в Беларусь, а также выдвигала недвусмысленные требования к США и НАТО с целью снизить оборонительный потенциал стран Восточной Европы.

"Если бы НАТО не реагировало на все это должным образом, были бы все основания упрекать нас в пассивности", – сказал Столтенберг. 

Генсек НАТО не считает, что стоит говорить о "чрезмерном завышении угрозы". Продолжаются переговоры Запада с Россией, и хотя они пока не дали удовлетворительного результата, именно благодаря им сохраняются основания для оптимизма.

При этом он подчеркивает, что и преуменьшать угрозу не следует. У России, напомнил Столтенберг, есть опыт использования военных учений для вторжения, как это было в 2014 году в Крыму и на Донбассе, Россия также не дала приемлемых объяснений, почему нынешняя долговременная и нарастающая концентрация ее войск на границе с Украиной не должна рассматриваться последней как угроза.

Столтенберг еще раз сказал, что у Запада нет уверенности в том, каковы действительные намерения Кремля и какой сценарий развития событий выберет лидер РФ Владимир Путин, поэтому приходится готовить ответы на любые варианты.  

Читайте также: У США готов список олигархов Путина и их семей: в случае вторжения в Украину будут санкции

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Владимир Зеленский нато дипломатия йенс столтенберг военная угроза
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 