Столтенберг: Для НАТО было бы безответственно не реагировать на российскую эскалацию

Для НАТО было бы безответственно не реагировать на долговременное наращивание войск России на границах Украины. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Интервьюер процитировал недавнее высказывание президента Владимира Зеленского о том, что чрезмерное завышение угрозы российского вторжения ведет к панике и дорого обходится экономике Украины, и спросил, нет ли здесь противоречия с позицией НАТО.

Генсек НАТО ответил, что Альянс обязан реагировать в тех случаях, когда возникает угроза для его членов и его союзников. Он напомнил, что Россия не только сконцентрировала значительные военные силы на границе Украины, но и перебрасывает сейчас войска в Беларусь, а также выдвигала недвусмысленные требования к США и НАТО с целью снизить оборонительный потенциал стран Восточной Европы.

"Если бы НАТО не реагировало на все это должным образом, были бы все основания упрекать нас в пассивности", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО не считает, что стоит говорить о "чрезмерном завышении угрозы". Продолжаются переговоры Запада с Россией, и хотя они пока не дали удовлетворительного результата, именно благодаря им сохраняются основания для оптимизма.

При этом он подчеркивает, что и преуменьшать угрозу не следует. У России, напомнил Столтенберг, есть опыт использования военных учений для вторжения, как это было в 2014 году в Крыму и на Донбассе, Россия также не дала приемлемых объяснений, почему нынешняя долговременная и нарастающая концентрация ее войск на границе с Украиной не должна рассматриваться последней как угроза.

Столтенберг еще раз сказал, что у Запада нет уверенности в том, каковы действительные намерения Кремля и какой сценарий развития событий выберет лидер РФ Владимир Путин, поэтому приходится готовить ответы на любые варианты.

Читайте также: У США готов список олигархов Путина и их семей: в случае вторжения в Украину будут санкции

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.