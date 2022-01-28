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Для стабилизации экономики нужно $4-5 млрд. Зеленский сказал, сколько Украине стоит паника

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 17:56
Для стабилизации экономики нужно $4-5 млрд. Зеленский сказал, сколько Украине стоит паника - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что экономическая паника, начавшаяся после сообщений о возможном широкомасштабном вторжении России в нашу страну, "очень дорого стоит для Украины". Для стабилизации экономики, по его словам, необходимо потратить около 4-5 млрд долларов. Об этом президент сказал сегодня на встрече с иностранными СМИ.

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"Разная информация путает, порождает экономическую панику. Наведу пример, сколько нам это стоит. У нас рекордный ВВП в прошлом году. У нас за короткое время было около 6,5 млрд инвестиций в 2021 году. Но после начала другого информационного пространства 12,5 млрд вывели из Украины. И мы из наших резервов, а они самые большие за последние 10 лет... Вы должны понять, наша страна сама не может справиться с такими вызовами. То есть из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту. Поэтому это очень дорого стоит для Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, вопрос не в суммах, а в финансовых гарантиях.

"Вопрос в финансовых гарантиях, которые дает та или иная страна. Тут вопрос не в суммах. Канада предложила 120 млн. Это сигнал. Думаю, Франция нам ответит. К США обращение было касательно в десятки раз большей суммы. Я думаю, мы получим поддержку. Не могу назвать сумму", – сказал президент.

По его словам, для стабилизации экономики Украине нужно 4-5 млрд долларов.

"Для стабилизации нашей экономики мы должны потратить около 4-5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю. Поэтому именно такая сумма нам очень нужна. Но еще раз повторю, что вопрос не в сумме, вопрос в том, что верят в стойкость экономики Украины и потому дают соответствующие сигналы. Например, программа МВФ — это больше 2 млрд долларов. Мы ожидаем эти сигналы, приближение всех этих траншей", – заявил Зеленский.

  • 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал информацию британской разведки о том, что Кремль якобы собирается реализовать "план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев".
  • 26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что на данный момент неизвестно, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но он может начать военную операцию в середине февраля, после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.
  • Украинская власть к подобным заявлениям относится скептически. По итогам заседания СНБО 24 января, на котором рассматривались вопросы обеспечения национальной безопасности, секретарь совета Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский заявили, что у власти "все под контролем, причин для паники нет".
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский экономика паника
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