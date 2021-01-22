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В Национальном институте рака украли медицинские инструменты на 10 млн грн

22.01.2021, 14:55
В Национальном институте рака украли медицинские инструменты на 10 млн грн - Фото
Иллюстративное фото – pixabay

В краже медицинских инструментов и других материальных ценностей на сумму более 10 млн грн подозревают сотрудника Национального института рака (НИР). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Подозреваемый получил на ответственное хранение медицинские средства, среди которых были инструменты и устройства для проведения хирургических операций, а также другие материальные ценности. По версии следствия, в 2019-2020 годах он неоднократно присваивал их, действуя вместе с неустановленными лицами.

Подтвержденный экспертизой и актами инвентаризации ущерб для НИР оценивается в сумму более 10 млн грн.

После сообщения о подозрении решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Денис Юдин
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