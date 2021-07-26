В Одессе нашли мертвым замначальника полиции Измаила – его могли убить

В одесском парке Победы обнаружили тело вр. и.о. заместителя начальника измаильского отдела управления патрульной полиции Ивана Митькина. Об этом сообщает Думская.

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Издание пишет, что полицейский умер от механической асфиксии — он сидел под деревом с петлей на шее. По информации источников журналистов в правоохранительных органах, это могло быть убийство, инсценированное как суицид.

Журналисты сообщают, что Митькин пропал утром 24 июля. До исчезновения он занял у сослуживцев порядка $300 000 на закупку урожая зерновых и якобы "не спешил возвращать деньги".

В июне 2021-го в Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Алексей Чертков. Сообщалось, что он играл в онлайн-казино и имел долги.

Станислав Стороженко

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