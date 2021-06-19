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"Я больше не могу вам платить". Появились подробности об исчезнувшем в Одессе офицере

19.06.2021, 22:46
Алексей Чертков (Фото: ГПСУ)

Начальник штаба отряда морской охраны Алексей Чертков, который исчез в начале июня, играл в казино, имел долги и конфликтовал с женой. Об этом в эфире ТСН сообщил руководитель главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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1 июня, утром, в Одессе Чертков вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда морской охраны не прибыл. На следующий день его объявили в розыск.

Цуцкиридзе говорит, что в день исчезновения офицер заходил домой, хотя его жена сначала отрицала это, и у них случился очередной конфликт.

По его словам, Чертков границу не пересекал, а по состоянию на 22:00 находился в Одессе. Его зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. С собой он имел тактическую сумку, в которой, по словам полицейского, находились личные документы.

Версий исчезновения несколько: личная жизнь и профессиональная деятельность. Чертков — бывший житель Крыма. В 2014 году он переехал в Одессу, чтобы служить Украине.

Цуцкиридзе говорит, что военный "был не последним человеком в своей структуре" и имел доступ к гостайне, поэтому к расследованию привлечена СБУ.

После исчезновения правоохранители обыскали рабочий кабинет Черткова и обнаружили технику, с которой была удалена информация. Теперь данные восстанавливают. Также нашли заметки офицера, в которых он писал о конфликтах с женой и денежных долгах.

"В одной из записок была такая запись, которую мы сейчас особо не можем понять: "Я больше не могу вам платить", – рассказал Цуцкиридзе.

По его словам, коллеги Черткова показали, что за последние полгода он одолжил около $10 000.

За день до исчезновения полиция зафиксировала, что Чертков был в казино и проиграл большую сумму средств. Также установлено, что он играл в казино онлайн.

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Вадим Ребрина
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