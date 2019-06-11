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11.06.2019, 14:31

В Одессе позеленело море: купаться не рекомендуется – фото

В Одессе позеленело море: купаться не рекомендуется – фото - Фото
Фото: odesa.consumer.gov.ua

Госпотребслужба не рекомендует также есть рыбу, выловленную в прибрежной зоне

У пляжей Одессы и области – аномальное явление, из-за интенсивного роста водорослей вода приобрела зеленый оттенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.

Ведомство рекомендует воздержаться, особенно детям, от купания в морской воде. Не рекомендуется также потреблять рыбу из прибрежной зоны, мидии, креветки и другие морепродукты.

Уточняется, что возникшее явление может привести к появлению в воде опасных веществ и микробиологических организмов.

10 июня комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белой Церкови (Киевская область) решила возобновить работу насосно-фильтровальной станции, которую отключили из-за попадания в реку Рось опасных ядохимикатов. 

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Теги: одесса, Госпотребслужба, море
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