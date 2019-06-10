Ядохимикаты в реке Рось: в Белой Церкви возобновили подачу воды

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Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белой Церкови (Киевская область) решила с 20:00 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции, которую отключили из-за попадания в реку Рось опасных ядохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Там отметили, что провели анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.

По данным ГСЧС, превышений нормативных концентраций и экологических нормативов качества не обнаружено.

"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20:00 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - сказано в сообщении.

Вчера, 9 июня, в реку Рось попали ядохимикаты. В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, перевозивший 1 т инсектицида, перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов.

Полиция Винницкой области сообщила, что ядохимикаты были украдены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. Автомобиль съехал с дороги в реку и загроелся. Заведено два уголовных дела - о краже и загрязнении вод.

Вечером в Белой Церкви и Умани была приостановлена централизованная подача воды.