В Одессе во двор дома с дрона сбросили гранату: фото

В Одессе на придомовую территорию частного домовладения с дрона сбросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там рассказали, что к ним поступило телефонное сообщение о том, что на придомовой территории на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера.

В результате происшествия никто не пострадал.

Открыто дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Местное издание Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что дом принадлежит совладелице сети местных кинотеатров.

Злоумышленник, по информации издания, использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Дрон был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.

Читайте также: В Австралии создали свой уникальный дрон-истребитель – им уже заинтересовались США: видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.