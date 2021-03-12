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В Одессе во двор дома с дрона сбросили гранату: фото

12.03.2021, 19:48
В Одессе во двор дома с дрона сбросили гранату: фото - Фото
Фото: Нацполиция

В Одессе на придомовую территорию частного домовладения с дрона сбросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Там рассказали, что к ним поступило телефонное сообщение о том, что на придомовой территории на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера.

В результате происшествия никто не пострадал.

Открыто дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Местное издание Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что дом принадлежит совладелице сети местных кинотеатров.

Злоумышленник, по информации издания, использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Дрон был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.

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Вадим Ребрина
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