В Одессе во двор дома с дрона сбросили гранату: фото
В Одессе на придомовую территорию частного домовладения с дрона сбросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
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Там рассказали, что к ним поступило телефонное сообщение о том, что на придомовой территории на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера.
В результате происшествия никто не пострадал.
Открыто дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.
Местное издание Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что дом принадлежит совладелице сети местных кинотеатров.
Злоумышленник, по информации издания, использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Дрон был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.
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