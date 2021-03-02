UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Австралии создали свой уникальный дрон-истребитель – им уже заинтересовались США: видео видео

02.03.2021, 09:40
Loyal Wingman (Фото - Boeing Australia)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

Беспилотный самолет-истребитель Loyal Wingman Военно-воздушных сил Австралии совершил свой первый полет – дрон стал первым военным самолетом, спроектированным и изготовленным в Австралии за более чем 50 лет. Об этом пишет Reuters

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Издание The Drive отмечает, что дрон, имеющий модульную конструкцию, позволяющую быстро менять всю носовую часть, рассматривается как знаковая программа для Австралии и ее ВВС.

Loyal Wingman предназначен для полетов в сочетании с самолетами австралийских ВВС. Речь о F/A-18F Super Hornets, EA-18G Growlers и E-7 Wedgetails, а также F-35 – они предоставляют дополнительные наступательные и оборонительные возможности для этих боевых самолеты.

"На самом деле, это мягко сказано. Дрон может полностью изменить тактику воздушного боя ВВС Австралии", – сообщает издание.

Кроме того, как считают эксперты The Drive, за пределами страны дрон может стать огромной неожиданной удачей для экспорта Австралии.

"Спрос на лояльные беспилотные летательные аппараты, особенно с малозаметными (незаметными) характеристиками, будет резко расти в ближайшие годы", – говорится в тексте.

Reuters сообщает, что в Boeing уже заявили, что беспилотный истребитель, разработанный в Австралии станет основой для прототипа дрона-истребителя ВВС США Skyborg.

Читайте также: ВВС США получили на вооружение турбовинтовой штурмовик, таких будет всего три – видео

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дрон вооружение ввс беспилотник Австралия истребитель Loyal Wingman
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 