Беспилотный самолет-истребитель Loyal Wingman Военно-воздушных сил Австралии совершил свой первый полет – дрон стал первым военным самолетом, спроектированным и изготовленным в Австралии за более чем 50 лет. Об этом пишет Reuters.

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Издание The Drive отмечает, что дрон, имеющий модульную конструкцию, позволяющую быстро менять всю носовую часть, рассматривается как знаковая программа для Австралии и ее ВВС.

Loyal Wingman предназначен для полетов в сочетании с самолетами австралийских ВВС. Речь о F/A-18F Super Hornets, EA-18G Growlers и E-7 Wedgetails, а также F-35 – они предоставляют дополнительные наступательные и оборонительные возможности для этих боевых самолеты.

"На самом деле, это мягко сказано. Дрон может полностью изменить тактику воздушного боя ВВС Австралии", – сообщает издание.

Кроме того, как считают эксперты The Drive, за пределами страны дрон может стать огромной неожиданной удачей для экспорта Австралии.

"Спрос на лояльные беспилотные летательные аппараты, особенно с малозаметными (незаметными) характеристиками, будет резко расти в ближайшие годы", – говорится в тексте.

Reuters сообщает, что в Boeing уже заявили, что беспилотный истребитель, разработанный в Австралии станет основой для прототипа дрона-истребителя ВВС США Skyborg.

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Станислав Стороженко

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