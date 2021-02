Военно-воздушные силы Соединенных Штатов получили на вооружение первый однодвигательный турбовинтовой легкий штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine. Об этом пишет The Drive.

Машина создана на базе тренажерного самолета T-6 Texan II – ее будут применять в качестве легкого штурмовика, который, помимо прочего, можно применять для разведывательных и наблюдательных миссий.

AT-6E Wolverine может быть вооружен различными высокоточными бомбами и ракетами, а также ракетными и артиллерийскими установками.

Кроме того, самолет имеет дополнительную станцию ​​под фюзеляжем – ее занимает сенсорная турель, содержащая электрооптические и инфракрасные камеры. Как пишет издание будет, вероятнее всего, применяться для сбора информации и обмена данными в рамках программы по созданию недорогой архитектуры связи и обмена данными с союзниками США.

Всего в рамках программы американских ВВС заказано три таких самолета, пишет Interesting Engineering.

A new aircraft just entered the @usairforce fleet! Congrats to our Fighters and Advanced Aircraft Directorate’s Light Attack Aircraft Program Office, for leading efforts to acquire and field @TextronAviation’s AT-6 Wolverine! (Photos By Brett Schauf) pic.twitter.com/mUoZLO6jT5