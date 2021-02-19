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ВВС США получили на вооружение турбовинтовой штурмовик, таких будет всего три – видео видео

19.02.2021, 11:20
Beechcraft`s AT-6E (Фото - The Drive)
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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов получили на вооружение первый однодвигательный турбовинтовой легкий штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine. Об этом пишет The Drive

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Машина создана на базе тренажерного самолета T-6 Texan II – ее будут применять в качестве легкого штурмовика, который, помимо прочего, можно применять для разведывательных и наблюдательных миссий.

AT-6E Wolverine может быть вооружен различными высокоточными бомбами и ракетами, а также ракетными и артиллерийскими установками. 

Кроме того, самолет имеет дополнительную станцию ​​под фюзеляжем – ее занимает сенсорная турель, содержащая электрооптические и инфракрасные камеры. Как пишет издание будет, вероятнее всего, применяться для сбора информации и обмена данными в рамках программы по созданию недорогой архитектуры связи и обмена данными с союзниками США. 

Всего в рамках программы американских ВВС заказано три таких самолета, пишет Interesting Engineering.

  • 3 февраля новый американский тяжелый истребитель-бомбардировщик F-15EX совершил свой первый полет. По словам главного летчика-испытателя компании Boeing, самолет является "самым смертоносным и живучим реактивным самолетом, которые есть на рынке сейчас".

Читайте также: Британские ВВС начали создание своего истребителя-дрона. Как он будет выглядеть – видео

Станислав Стороженко
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США самолет вооружение ввс штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine
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