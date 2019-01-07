В Одесской области в сельском доме нашли тела четырех убитых

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

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Тела четверых человек с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня, 7 января, в частном доме в одном из сел Измаильского района Одесской области. Об жтом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что погибли хозяин дома, двое мужчин и женщина.

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Весь личный состав Измаильского отделения полиции подняли по тревоге. Для установления обстоятельств происшествия и задержания причастных привлечены местные полицейские, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники ГУНП в Одесской области и сотрудники прокуратуры.

Измаильское отделение полиции открыло уголовное производство по признакам ч.2 ст. 115 УК - убийство двух или более лиц.

Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил в Facebook, подозреваемого уже задержали.

3 января в Харькове в арендованной квартире обнаружили двух 20-летних студенток с признаками насильственной смерти. 5 января в Стамбуле полиция задержала подозреваемого - 20-летнего гражданина Турции.