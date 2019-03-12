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12.03.2019, 16:24

В оккупированном Крыму зафиксирован выброс химических веществ

В оккупированном Крыму зафиксирован выброс химических веществ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Увеличение содержания вредных веществ в воздухе отмечалось в четырех городах полуострова с 4 по 11 марта

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В временно оккупированном Красноперекопске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК, - ред.) хлористого водорода в воздухе в 4,4 раза на минувшей неделе. Об этом свидетельствуют данные так называемого Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска превысил ПДК в 1,06 раза.

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Повышение содержания вредных веществ в воздухе зафиксировали также в Армянске, где содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

В  Симферополе по данным наблюдений трех стационарных постов (определяемые показатели — взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид) наблюдались превышения ПДК по: оксиду углерода — 1,66 ПДК; взвешенным веществам – 1,6 ПДК.

В Севастополе также отмечалось превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода в воздухе в 1,4 раза.

С 25 августа 2018 года жители оккупированного Армянска начали жаловаться на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления из-за выбросов на заводе "Крымский титан".

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности.

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Теги: Крым, воздух, химвещества
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