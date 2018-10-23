В Павлограде двое студентов до смерти избили бездомного

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В прокуратуре говорят, что выпившим студентам стало скучно, и они решили "развлечься"

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В Павлограде Днепропетровской области двое местных жителей избили бездомных людей, один из которых от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел еще 14 октября, однако в прокуратуре о нем сообщили только сегодня.

По информации правоохранителей, 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. "Чувствуя скуку, молодые решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства", - говорится в сообщении.

Злоумышленники "под видом сотрудников полиции" пришли на территорию недействующей медико-санитарной части и потребовали от бездомных вернуть якобы украденный ими мобильный телефон, рассказали в прокуратуре. Это, по их информации, и стало поводом для избиения.

В прокуратуре говорят, что молодые люди избивали трех мужчин ногами. От полученных травм один из них скончался в больнице.

Открыто уголовное производство по четырем статьям УК, среди которых умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Студентам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Венгрии с 15 октября бездомным людям запрещено спать на улицах.