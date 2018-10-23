В Павлограде двое студентов до смерти избили бездомного

В Павлограде Днепропетровской области двое местных жителей избили бездомных людей, один из которых от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Инцидент произошел еще 14 октября, однако в прокуратуре о нем сообщили только сегодня.
По информации правоохранителей, 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. "Чувствуя скуку, молодые решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства", - говорится в сообщении.
Злоумышленники "под видом сотрудников полиции" пришли на территорию недействующей медико-санитарной части и потребовали от бездомных вернуть якобы украденный ими мобильный телефон, рассказали в прокуратуре. Это, по их информации, и стало поводом для избиения.
В прокуратуре говорят, что молодые люди избивали трех мужчин ногами. От полученных травм один из них скончался в больнице.
Открыто уголовное производство по четырем статьям УК, среди которых умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Студентам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Венгрии с 15 октября бездомным людям запрещено спать на улицах.