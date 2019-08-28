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В Перу нашли 227 принесенных в жертву детей - фото

В Перу нашли 227 принесенных в жертву детей - фото - Фото
Археология (Фото - depositphotos)
28.08.2019, 10:49

Захоронение нашли недалеко от столицы империи чиму, существовавшей до конца XV века

Археологи нашли захоронение 227 детей принесенных в жертву, чтобы умилостивить богов, наславших на земли культуры чиму наводнение. Об этом сообщает AFP.

Как сообщил главный археолог Ферен Кастилио, это крупнейшее детское жертвоприношение.

"Они были принесены в жертву, чтобы успокоить явление Эль-Нино (наводнение - ред.)", - объяснил Кастилио. 

По словам археолога, раскопки продолжаются, а потому могут быть найдены новые захоронения: "Это неуправляемо, эта штука с детьми. Где бы вы ни копали, есть еще одна".

Ученые проводят раскопки, начиная с прошлого года в Хуанчако, приморском туристическом городке на севере от столицы Лимы. 

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дети перу археология жертвоприношение раскопки
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