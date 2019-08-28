В Перу нашли 227 принесенных в жертву детей - фото

Археология (Фото - depositphotos)

Археологи нашли захоронение 227 детей принесенных в жертву, чтобы умилостивить богов, наславших на земли культуры чиму наводнение. Об этом сообщает AFP.

Как сообщил главный археолог Ферен Кастилио, это крупнейшее детское жертвоприношение.

"Они были принесены в жертву, чтобы успокоить явление Эль-Нино (наводнение - ред.)", - объяснил Кастилио.

По словам археолога, раскопки продолжаются, а потому могут быть найдены новые захоронения: "Это неуправляемо, эта штука с детьми. Где бы вы ни копали, есть еще одна".

Ученые проводят раскопки, начиная с прошлого года в Хуанчако, приморском туристическом городке на севере от столицы Лимы.

13 августа сообщалось, что под Котельвой в Полтавской области археологи нашли золото скифов и их оружие.

В тот же день археологи показали найденные в Помпеях "драгоценности ведьмы": фото, видео.

Читайте также: В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет