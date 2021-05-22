В Песках боевики обстреляли жилой дом: фото

Российско-оккупационные войска обстреляли жилой дом в Песках. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В 6:55 утра сегодня, 22 мая, во двор жилого дома по адресу ул. Олимпийская, 7 в Песках попала мина, взрывом были вырваны ворота и поврежден забор.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы осмотреть разрушения, и это спасло ему жизнь: вторая мина пробила крышу дома и сдетонировала на чердаке. В доме был разрушен потолок гостиной, осколками повреждены другие комнаты.

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию и верификацию преступления боевиков против мирного населения. В штабе ООС подчеркнули, что действия вооруженных формирований РФ грубо нарушают международное гуманитарное право и минские соглашения.

Обо всех нарушениях сообщено в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Вчера, 21 мая, в результате обстрела боевиков на Донбассе были ранены трое украинских военных.

Сегодня, 22 мая, российский снайпер ранил на Донбассе военного, он в тяжелом состоянии.

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Денис Юдин

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