UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Песках боевики обстреляли жилой дом: фото

22.05.2021, 17:30
В Песках боевики обстреляли жилой дом: фото - Фото
Обстрел жилого дома в Песках (Фото – пресс-служба штаба ООС)

Российско-оккупационные войска обстреляли жилой дом в Песках. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 6:55 утра сегодня, 22 мая, во двор жилого дома по адресу ул. Олимпийская, 7 в Песках попала мина, взрывом были вырваны ворота и поврежден забор.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы осмотреть разрушения, и это спасло ему жизнь: вторая мина пробила крышу дома и сдетонировала на чердаке. В доме был разрушен потолок гостиной, осколками повреждены другие комнаты.

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию и верификацию преступления боевиков против мирного населения. В штабе ООС подчеркнули, что действия вооруженных формирований РФ грубо нарушают международное гуманитарное право и минские соглашения.

Обо всех нарушениях сообщено в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Читайте также: Украина хочет ужесточить ответственность за снайперский огонь на Донбассе – Ермак

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российско-оккупационные войска обстрел боевики Пески сцкк смм обсе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 