В поезде УЗ опять упала полка. В этот раз - под депутатом: фото

Иллюстративное фото (фото - Liga.net)

В поезде Укрзалізниці под нардепом провалилась полка. Обошлось без серьезных травм. Об этом в Facebook сообщил сам депутат Виктор Гарвона.

"У меня сломалась полка. Приключения продолжаются. А подо мной шокированная пассажирка с недостатками речи и слуха", - написал он.

Реклама

По его словам, происшествие произошло в поезде №110 Херсон - Львов, в 14-м вагоне.

Также Гарвона сообщил, что в присутствии начальника поезда и электромеханика был составлен акт, в котором объяснялись причины произошедшего.

"Пытался вылезти на свою полку. Однако, когда я оперся рукой на полку, она сломалась", - отметил депутат в документе.

Как позже выяснилось, сломалась цепочка крепления полки: "обнаружен свежий облом резьбы".

В конце декабря в пассажирском поезде 357К Киев-Рахов на отдыхающую женщину упала полка с другим пассажиром. У пострадавшей были раздроблены пах и таз, ей срочно провели операцию.