В поезде УЗ на женщину упала полка: потерпевшая в больнице

Иллюстрационное фото (фото - Liga.net)

Вчера в поезде Киев - Рахов произошел несчастный случай: на 58-летнюю женщину ночью, когда она отдыхала, провалилась верхняя полка с другим пассажиром. Женщину в срочном порядке доставили в больницу и прооперировали. Об этом в Facebook сообщает дочь пострадавшей Светлана Полякова.

По ее словам, у потерпевшей раздроблены пах и таз. Проведена первая операция, но сколько их будет еще - пока не известно.

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Отмечается, что Полякова ехала в поезде на отдых в Карпаты.

Замдепартамента пассажирских перевозок Укрзалізниці Александр Красноштан прокомментировал ситуацию: "После инцидента полку проверили - она была и остается в исправном состоянии. Такое могло произойти по неосторожности пассажира на полке (такие случаи очень редко, но случаются)".

Также, как написала Полякова в Facebook, в Укрзалізниці составили акт по происшествию, который подписали начальник поезда и проводник. В то же время, в акте указано, что на женщину упал только пассажир с верхней полки, а не сама полка.

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